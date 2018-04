Pfas, Miteni sui dati Arpav: "Dimostrano che non siamo noi il problema"

Due pubblicazioni importanti per la vicenda dell'inquinamento da Pfas nel Veneto. Nel giro di dieci giorni, tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, è stato prima pubblicato da Arpav il monitoraggio sulla presenza di Pfas nelle acque superficiali del Veneto e poi sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto sullo stato di emergenza. Con questo decreto dovrebbero arrivare da Roma fondi straordinari per la realizzazione di nuove condutture per portare ai cittadini acqua non proveniente da fonti contaminate.

Tutto questo mentre le associazioni di cittadini in lotta contro l'inquinamento da Pfas hanno organizzato per domenica 22 aprile una manifestazione dal titolo "DifendiAmo Madre Terra - Verso la prima giornata nazionale contro i crimini ambientali". Il luogo prescelto per manifestare è Trissino, nel vicentino, davanti all'azienda Miteni, ritenuta la principale responsabile della contaminazione. Miteni che però oggi, 9 aprile, dopo aver letto i dati pubblicati da Arpav, si difende.