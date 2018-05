Pfas, M5S in Procura: "Porre sotto sequestro la Miteni e avviare la bonifica"

Porre sotto sequestro la Miteni e avviare una bonifica approfondita del sito produttivo. L'hanno chiesto oggi, 7 maggio, i rappresentanti veneti del Movimento 5 Stelle al Procuratore capo della Procura della Repubblica di Vicenza, Antonino Cappelleri, sulla base dei nuovi elementi che sono emersi sulla vicenda del Pfas negli ultimi mesi.

La salute dei cittadini va messa al primo posto – spiega Sonia Perenzoni, consigliera comunale di Montecchio Maggiore - chiediamo il sequestro dell'azienda perché non si può bonificare il terreno sottostante senza togliere la Miteni stessa. Vogliamo ricordare inoltre che non è in corso alcuna bonifica, stanno solo facendo una caratterizzazione del sito.