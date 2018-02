Pfas, ipotesi commissario. Sabato intanto nuova protesta davanti alla Miteni

Un'altra protesta e l'ipotesi di un commissario. Sono queste le due novità che riguardano il problema della contaminazione da Pfas in Veneto.

La protesta è stata programmata per sabato 10 febbraio dalle 11 alle 12 dal Movimento 5 Stelle regionale e si svolgerà davanti alla sede della Miteni a Trissino, unica azienda finora ritenuta responsabile dell'inquinamento delle acqua in una porzione di territorio che comprende parte delle province di Verona, Vicenza e Padova. Il M5S manifesterà in favore dei cittadini veneti contaminati da Pfas e per chiedere a gran voce l'immediato avvio delle bonifiche del terreno inquinato.

Sono passati ormai quasi 5 anni dalla scoperta della fonte dell'inquinamento - scrivono i 5 Stelle - Cosa aspetta Zaia ad emettere l'ordinanza di bonifica del sito? Cosa aspetta la Procura di Vicenza a sequestrare i beni degli amministratori dell'azienda? Cosa aspetta il presidente della Provincia di Vicenza Achille Variati a fermare l'autorizzazione integrata ambientale della Miteni?

L'altra novità è invece emersa durante i due incontri in cui sono potuti confrontare il Ministero dell'ambiente, la Regione Veneto e una rappresentanza dei genitori No Pfas. Da Roma potrebbe giungere la nomina di un commissario straordinario insieme alla proclamazione dello stato di emergenza.