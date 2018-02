Pfas, convocato dal Ministro dell'Ambiente un tavolo tecnico con comitati e cittadini

Martedì 6 febbraio alle ore 12.00 si terrà un tavolo tecnico convocato dal Ministro dell'Ambiente con le istituzioni e i comitati dei cittadini per cercare di rispondere alla richiesta pervenuta dalle mamme No-Pfas.

Ad annunciarlo è stata la deputata veronese del Pd Alessia Rotta che ha aggiunto: «Ringrazio il ministro Galletti per aver dato seguito in modo rapido e puntuale alla richiesta di un tavolo tecnico per definire in modo chiaro i prossimi, urgenti passi da seguire per arrivare al più presto a mettere in funzione il nuovo acquedotto».

«Mi sono impegnata in prima persona nella ricerca di una soluzione all'emergenza Pfas - ha detto ancora la Rotta - e grazie al lavoro fatto con il nostro governo siamo riusciti ad ottenere il finanziamento necessario per bonificare le zone contaminate, dopo anni di silenzi e colpevoli ritardi della Regione Veneto. Ora con il tavolo tecnico facciamo una altro importante passo per dare ai veneti l'acqua pulita a cui hanno diritto».

Sul tema è intervenuta anche la Senatrice Pd Laura Puppato: «Con il Governo siamo stati impegnati fin dal primo momento per finanziare con ben 103 milioni di euro, il risanamento dell’area e le nuove opere - ha dichiarato Puppato congiuntamente alla deputata vicentina Daniela Sbrollini, con la quale, insieme anche ai colleghi parlamentari Pd del Vicentino e del Veronese ha fortemente voluto questo aiuto ai territori - Questo è un ulteriore segnale di grande attenzione e la conferma che siamo pronti al confronto con i cittadini con la trasparenza e la serenità di chi sa di aver fatto tutto quanto in proprio potere».