Peschiera, un motoscafo va a sbattere contro un pontile: 2 persone ferite

Due persone sono state soccorse nella serata di venerdì a Peschiera del Garda, a causa di un incidente nautico.

Un motoscafo infatti è andato a sbattere contro un pontile galleggiante all'altezza del Camping Bell'Italia intorno alle 22, per poi imbarcare acqua. Gli occupanti sono stati soccorsi inizialmente da alcune persone di passaggio e poi dai carabinieri di Peschiera arrivati in gommone, mentre la Guardia costiera di Salò ed i vigili del fuoco si sono adoperati per mettere in sicurezza l'area.

I due coinvolti, lievemente feriti, sono stati poi affidati all'ambulanza del 118 che li ha trasportati all'ospedale di Peschiera del Garda, ma fortunatamente non si troverebbero in pericolo di vita.