Vacanze sul lago, Peschiera del Garda è la meta preferita dagli italiani

La bella stagione è iniziata e con un caldo quasi estivo nei giorni scorsi. Tempo ideale per una gita al lago, sia per i veronesi che per tutti gli italiani che dimostrano di apprezzare molto il Lago di Garda come meta turistica.

La piattaforma di ricerca di voli e hotel Momondo.it ha analizzato i propri dati, stilando la classifica delle destinazioni più gettonate tra i turisti del Bel Paese. Peschiera del Garda è l'unica destinazione veneta ma è anche quella più apprezzata dagli italiani. Le destinazioni lombarde e trentine sono quelle più presenti nella top ten ma è Peschiera del Garda a conquistare quest'anno lo scettro di destinazione preferita dagli italiani per una vacanza al lago. La crescita delle ricerche di hotel a Peschiera è stata significativa, con un +139% rispetto al 2017. Tra le migliori 10 destinazioni solo una non si trova nel Nord Italia, ed è Perugia con il suo Lago Trasimeno.

Secondo questa speciale classifica e i dati emersi dall'analisi il Lago di Garda guadagna il titolo di lago più cercato dai viaggiatori italiani nel 2018, rappresentando circa il 67% delle ricerche di hotel per mete di lago registrate su Momondo.it; seguono il Lago di Como e i bacini trentini Levico, Caldonazzo e Molveno.

L'analisi dei dati del motore di ricerca viaggi offre interessanti spunti anche sui costi di un soggiorno in hotel a 3-4 stelle per un break sul lago. Le mete lombarde sono decisamente le più costose: Bellagio (in media 344 €), Como (303 €) e Iseo (246 €) sono le scelte perfette per chi vuole staccare senza badare a spese. Chi invece è attento al portafoglio può scegliere Trento che è la meta più conveniente per quanto riguarda il costo di una notte in hotel (in media 119 €). A seguire vengono Perugia (127 €) e Peschiera del Garda (162 €). Guardando ai trend dei costi per un soggiorno in albergo nelle dieci destinazioni preferite dagli italiani per una vacanza sul lago, oltre metà delle città in classifica registra un aumento dei prezzi rispetto allo scorso anno. Molveno e Riva sono stabili, mentre chi sceglie Desenzano del Garda e Trento può beneficiare di un calo dei prezzi medi rispettivamente del 32% e del 17%.