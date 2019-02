Pesca di notte in un allevamento: ladro fermato con gli storioni e arrestato

Ha approfittato dell'oscurità della sera per prendere del pesce da un'itticoltura, ma alla fine è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Verona per tentato furto: si tratta di un 50enne di origini romene, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia, fermato a San Martino Buon Albergo.

L'uomo era penetrato, nella notte tra lunedì e mercoledì, in un'attività del paese per pescare dei prelibati storioni, ma non ha però fatto i conti con il proprietario dell’azienda, che lo ha scorto attraverso il sistema di videosorveglianza ed ha chiesto l’intervento dei militari.

Al loro arrivo, il “pescatore” era immerso in una vasca sino alla vita ed aveva prelevato 12 chili di pesce per un valore di 360 euro. Lo straniero ha tentato la fuga attraverso i vicini campi, ma è stato bloccato ed accompagnato presso le camere di sicurezza del comando provinciale, in attesa dell’Udienza di convalida dell’arresto.