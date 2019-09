Morso da un cane di grossa taglia, ferito portato in ospedale a Legnago

Il 118 riferisce di essere intervenuto alle 13 di oggi, venerdì 20 settembre nei pressi di Salizzole per soccorrere una persona ferita da un cane. Secondo alle prime informazioni disponibili, un cane di grossa taglia avrebbe morso una persona mentre si trovava in via Roma.

Il ferito, dopo le prime cure, è stato quindi trasferito in "codice tre" (urgenza differibile ndr) presso l'ospedale di Legnago.