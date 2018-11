Perseguita e picchia la ex, i carabinieri lo fermano mentre la pedina

A partire dalla fine della loro relazione, conclusasi ai primi di ottobre, avrebbe continuato a perseguitarla fino alla serata del 6 novembre, quando i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Verona sono intervenuti arrestandolo. Si tratta di un italiano 43enne, pregiudicato, che da quando ha interrotto la propria love story, circa un mese fa, avrebbe continuato ad accusare la ex compagna di origini romene di averlo tradito. Per questa ragione, secondo quanto riferito dall'Arma, la donna sarebbe stata oggetto di continui atti persecutori, consistiti in in appostamenti ed irruzioni nella propria abitazione, messaggi e chiamate a qualsiasi ora del giorno e della notte, percosse e violenze fisiche, che l'avrebbero costretta a cambiare la serratura della porta di casa e a modificare le proprie abitudini di vita.

Era il tardo pomeriggio di martedì quando al 112 è arrivata una richiesta di intervento per una lite, proprio dall'abitazione della donna. Sul posto allora si è subito diretto un equipaggio, il quale ha trovato la vittima da sola in casa in evidente stato di shock, tra ansia e lacrime. Sconvolta, ha raccontanto ai militari quanto accaduto, decidendosi infine a farsi visitare e a sporgere denuncia in caserma.

Proprio in quel momento però, è accaduto qualcosa che gli uomini dell'Arma non avevano previsto. Infatti non appena la donna è uscita con la propria auto dal cortile, i carabinieri hanno scorto una Fiat Punto che si è subito messa alle costole della vettura, come a volerla pedinare. Gli operanti sono dunque intervenuti fermando il veicolo e scoprendo al guida vi era proprio il 43enne.

Arrivata in caserma, la donna ha denunciato tutte le persecuzioni che avrebbre subito nell'ultimo mese e al termine degli atti rito, l'italiano è stato arrestato in flagranza di reato per stalking. Mercoledì si è svolta anche la direttissima, al termine della quale il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto la misura degli arresti domiciliari per l’uomo, fino a febbraio.