Perseguita la ex e cerca di entrarle in casa dal balcone ma finisce in manette

Nonostante le denunce per molestie e minacce fatte presentate nello scorso mese di novembre, il marito non aveva smesso di perseguitarla, così venerdì, in seguito all'ennesimo esposto, per l'uomo sono scattate le manette.

È la storia di una donna di 38 anni di origini indiane che, dopo l'ennesima scenata del compagno dimostratosi violento oramai da tempo e dal quale si stava separando, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per farlo allontanare e mettere la parola fine ad una storia fatta di persecuzioni.

Il Nucleo Operativo e Radimobile di Verona allora è accorso sul posto ed ha condotto in caserma l'uomo, un cittadino indiano classe 1969 pregiudicato, trovato in evidente stato di agitazione e in procinto di arrampicarsi sul terrazzo di casa della moglie per entrare all'interno.

Arrestato, è stato condotto in Tribunale dove il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto gli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza del 19 marzo.