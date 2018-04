Alla Gastronomia Pellini la pergamena di riconoscimento per i 50 anni di attività

Una pergamena come riconoscimento per i 50 anni di attività, contraddistinta da serietà e impegno. È quella consegnata oggi a Simone Pellini, proprietario dell’omonima polleria e rosticceria di via Vasco de Gama, quartiere Navigatori, dagli assessori alle Attività economiche Francesca Toffali e al Decentramento Marco Padovani.

«Un riconoscimento simbolico da parte dell’Amministrazione a chi, nonostante le difficoltà per la crisi economica e la presenza dei centri commerciali, ha saputo mantenere e rinnovare una delle botteghe storiche del quartiere», commentano gli assessori.

Aperta nel ’68, per 30 anni la rosticceria Pellini è stata gestita dal signor Luigi; dopo di lui, il nipote Simone, ne ha mantenuto le caratteristiche della bottega di quartiere, a servizio di una clientela affezionata.