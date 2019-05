Si rompe una tubatura dell'acqua in Borgo Roma: strada allagata

Nel corso della notte tra martedì 7 e mercoledì 8 maggio, per cause che restano al momento da accertare, una tubatura dell'acqua ha all'improvviso ceduto e ne è fuoriuscito un vigoroso getto d'acqua nei pressi di via Campagnol di Tombetta in Borgo Roma.

Alcuni residenti della zona hanno iniziato a segnalare l'episodio già nel corso della notte e gli operatori di Acque Veronesi si sono poi messi al lavoro per risolvere il problema.

Nel frattempo, tuttavia, l'acqua ha invaso la strada e rischiato di coinvolgere anche i locali. La viabilità è monitorata dagli agenti della polizia municipale giunti sul posto.