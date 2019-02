Perde le staffe al Pronto Soccorso, minaccia il personale e picchia i carabinieri

Hanno dovuto faticare non poco i carabinieri della sezione Radiomobile di Verona, nella notte tra martedì e mercoledì, per riportare la calma la Pronto Soccorso dell'ospedale di borgo Trento, dove un ragazzo di 24 anni di origine spagnola, già noto alle forze dell'ordine, aveva iniziato a dare in escandescenza e a minacciare pesante il personale sanitario, senza un motivo plausibile.

Neanche l'arrivo dei militari infatti è servito a riportarlo alla calma, anzi, si è scagliato contro di loro ingaggiando una colluttazione, che è terminata con il suo arresto. Portato nelle camere di sicurezza del Comando provinciale di Verona, mercoledì mattina è comparso davanti al giudice del tribunale scaligero, che lo ha condannato a 10 mesi di reclusione, con pena sospesa.