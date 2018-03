Perbellini alla conquista del Golfo Persico con un ristorante in Bahrain

Si chiama "La Pergola", è un antico ristorante del Bahrain e lo chef veronese stellato Giancarlo Perbellini lo rilancerà anche nel design. Aprirà ufficialmente a metà agosto a Manama, capitale dello stato del Golfo Persico. Lo chef scaligero è appena rientrato proprio da Manama dove ha incontrato il management del Gulf Hotel per definire gli ultimi dettagli in vista dell'inaugurazione. Perbellini è il primo chef stellato italiano a gestire, come consulente, un ristorante in Bahrain.

Sono nato con la cucina francese - ha commentato Perbellini - mi sono formato in Francia e rivolgendomi alle giovani generazioni penso che un cuoco italiano debba andare in Francia ma per imparare il metodo, non la cucina. In questo momento non c’è paragone, la cucina francese si è fermata, il che è un bene e un male: hanno preservato le loro tradizioni ma non hanno saputo guardarsi intorno. Mai come in questo momento la cucina italiana è veramente la numero uno al mondo. I veri innovatori sono gli italiani. Il cambiamento è essenziale: Marchesi diceva che più un cuoco ripete un piatto più lo fa bene. È l'unica cosa su cui non sono d'accordo con lui: più ti ripeti, più lavori con sufficienza. Per questo mi sono imposto di cambiare menù ogni tre mesi. Mi occuperò del rilancio dello storico ristorante italiano La Pergola, tra i più conosciuti e apprezzati del Bahrain, nonché il più antico dell'area. Considerata la notorietà del locale, ne manterremo il nome originale, che deriva dal fatto che dove oggi sorge il ristorante un tempo c'era una pergola e vi aggiungeremo il mio nome. Anche qui la filosofia è quella del bistrot italiano, alla mia maniera, ma con un'attenzione all'impiattamento e al servizio ulteriormente raffinati e in linea con una struttura a cinque stelle. Naturalmente, nel rispetto della cultura locale, serviremo la carbonara con i gamberi. Seguirò la partenza del ristorante che poi affiderò ad un professionista che ho già individuato. Con lui e con la mia squadra stiamo intanto decidendo se proporre o meno anche qui la formula della cucina a vista di Casa Perbellini che tanto piace ai nostri visitatori.