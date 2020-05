Lavorava al tetto di una rimessa il pensionato caduto a Roverchiara

È un pensionato del posto la vittima dell'incidente domestico avvenuto ieri, 23 maggio, a Roverchiara. I carabinieri intervenuti sul posto, in via Cappafredda, hanno rilevato che l'uomo è caduto nel vuoto per alcuni metri mentre sistemava il tetto di una rimessa adiacente alla propria abitazione. E probabilmente la caduta è stata causata dal cedimento strutturale del tetto stesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il pensionato è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Borgo Trento e la sua prognosi è ancora riservata.