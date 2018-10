Deve scontare 2 anni di pena nel suo paese: 18enne trovato in un B&B

Un altro arresto è stato effettuato dagli agenti delle Volanti della questura di Verona e, ancora una volta, l’operazione è stata resa possibile grazie al servizio alloggiati web, portale che consente ai commissariati di conoscere le informazioni relative agli ospiti di tutte le strutture alberghiere e ricettive operanti nel territorio.

La segnalazione è pervenuta lo scorso sabato sera dal B&B Fiera di via Roveggia: l’alloggiato era Braha Stefan, un 18nne originario della Romania, destinatario di un mandato di arresto per estradizione emesso dalle Autorità romene lo scorso 14 giugno.

L’uomo, intercettato proprio all’interno del B&B e accompagnato presso gli uffici di Polizia per lo svolgimento degli accertamenti relativi alla nota di rintraccio rilevata dagli agenti, è risultato essere destinatario di un provvedimento di esecuzione di pena detentiva, comminata per reati contro il patrimonio, pari a 2 anni di reclusione.

Il giovane, tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato portato domenica nel carcere di Montorio in attesa di essere rimpatriato nel proprio paese d’origine.