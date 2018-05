Cronaca Borgo Nuovo / Via Luigi Galvani

Ragazzina investita a Verona: ricoverata in gravi condizioni al Polo Confortini

L'episodio si è svolto tra via Andrea Doria e via Luigi Galvani, in città nel pomeriggio di martedì: sul posto la Polizia Municipale e l'ambulanza del 118, che ha portato il ferito in ospedale in codice rosso