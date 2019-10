Pedone investito mentre attraversa la strada e portato in ospedale a Borgo Trento

Un pedone è stato investito nella serata di martedì 15 ottobre a Castel d'Azzano, nei pressi di località Beccacivetta, quando erano circa le 19.30. I carabinieri della stazione di Vigasio sono intervenuti per rilevare l'incidente avvenuto in via Mascagni, all'altezza del civico 92.

Dai primi accertamenti esperiti dai militari dell'Arma, risulterebbe che una Chevrolet Avea, condotta da una ragazza italiana del 2000, abbia colpito il pedone, un uomo italiano del '40 residente a Villafranca di Verona, il quale stava attraversando la strada.

L'uomo, a seguito dell'impatto, ha riportato lesioni per le quali è stato trasportato in codice giallo presso l'ospedale di Verona Borgo Trento, dove si trova tuttora per essere sottoposto ad alcuni accertamenti. L'incidente, secondo quanto riferito dai carabinieri, è stato probabilmente provocato dalla scarsa visibilità dovuta alla pioggia battente. Sul posto sono intervenuti inoltre gli operatori del Suem 118 con un'automedica e un'ambulanza.