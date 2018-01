Cronaca Borgo Trento / Piazzale Aristide Stefani

Pecorella smarrita si rifugia al Polo Confortini, ma resta imprigionata: intervento dei pompieri

L'animale terrorizzato era rimasto intrappolato tra due porte vetrate contro le quali sbatteva la testa cercando la fuga. Pare fosse stata precedentemente vista in via Mameli e inseguita da un gruppo di ragazzini dai quali era fuggita cercando riparo proprio in ospedale