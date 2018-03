Pecchia è pronto a ricominciare: "Inter? Dobbiamo provare a fare punti con tutti"

La sfida contro l'Inter? Siamo in una fase in cui dobbiamo cercare di fare più punti possibili, in casa e fuori casa, contro tutti.

A margine della premiazione della Panchina d'Oro 2016/2017 e di un incontro di aggiornamento organizzato a Coverciano dalla Scuola Allenatori del Settore Tecnico, Fabio Pecchia ha parlato dell'imminente ripresa del campionato, che vedrà l'Hellas Verona fare visita all'Inter alle 15 di sabato 31 marzo.

Queste le sue parole riportate dal sito della società.

Incontreremo una squadra che, tolto un momento di appannamento, vedo in grande ripresa e per questo servirà mettere in campo grande personalità. Dovremo aver voglia di giocare la nostra partita, ritrovando fiducia e convinzione. Icardi? L'Inter è una squadra molto forte nel complesso, con calciatori di valore e qualità. La nostra classifica? L'obiettivo è lì, assolutamente alla nostra portata lo era quando eravamo anche più distanti, la squadra è abituata a lottare in queste posizioni dall'inizio del campionato. Non facciamo tabelle, i conti li faremo alla fine. Vogliamo giocarci le nostre possibilità fino in fondo, la squadra deve continuare a lavorare e a crederci, è ancora tutto in gioco. Il mese di aprile sarà determinante, con tante partite utili per definire la classifica finale.

Nel frattempo proseguono gli allenamenti della squadra allo Sporting Center "Il Paradiso" di Peschiera del Garda, con Nicola Corrent che ha condotto quello di lunedì. Cerci sembra essere ormai tornato in gruppo, ma contro i nerazzurri potrebbe sedere comunque un panchina per precauzione. Kean intanto prosegue nel suo programma di recupero per anticipare il rientro e dare man forte nella volata salvetta, mentre Calvano è stato colpito da una lieve sindrome influenzale.

Dopo la sfida contro la formazione di Spalletti, i gialloblu saranno chiamati al recupero di campionato del 4 aprile contro il Benevento e alla sfida domenica 8 in casa contro il Cagliari: un crocevia importante, dove occorre trovare punti importanti per non vedersi allontanare la permanenza in Serie A.