Verona, PD: "Il Comune dia un supporto a chi vuole organizzare eventi"

Un vademecum potrebbe non bastare. Il prontuario che l'amministrazione comunale di Verona è pronta a lanciare tra le associazioni per aiutarle a rispettare le nuove regole sulla sicurezza per l'organizzazione di eventi potrebbe non essere sufficiente a salvare alcune sagre o feste parrocchiali. La burocrazia e le spese da sostenere per rispettare le nuove direttive introdotte dalle circolari Gabrielli e Morcone farebbero sforare i budget minimi con cui si organizzano eventi popolari e tradizionali, tenuti in vita grazie alla passione dei volontari.

E come la Lista Tosi, anche un'altra forza di opposizione a Verona chiede al Comune un intervento più incisivo per supportare gli organizzatori dal punto di vista tecnico ed economico. È il Partito Democratico che con i consiglieri comunali, di circoscrizione e attraverso anche il suo segretario cittadino Luigi Ugoli scrive: