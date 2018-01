Nassar, fermato il piano di lottizzazione. PD: "Bene, ma il rischio rimane"

"Un'opera inutile e dannosa", così Michele Bertucco ed altri esponenti di Verona e Sinistra in Comune avevano definito il piano di lottizzazione in località Nassar, recentemente bloccato dalla giunta comunale di Verona. Una notizia giudicata positivamente non solo da Bertucco ma anche dal Partito Democratico veronese, anche se la battaglia non può dirsi ancora conclusa.

Il piano prevede costruzioni vicino all'Adige, in un'area di competenza regionale che a suo tempo aveva dato il suo via libera alla lottizzazione. Il Comune ha potuto non concedere la proroga al piano di urbanizzazione. Ciò non significa che i privati non possano ripresentare il progetto e l'amministrazione è pronta al dialogo per apportare delle modifiche.