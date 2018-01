Paura a Napoli, agguato in stazione ai tifosi dell'Hellas: cariche della polizia

Un agguato preparato dalla frangia estremista del tifo partenopeo, un centinaio circa tutti pronti con mazze da baseball e armi improprie ad "accogliere" i tifosi veronesi giunti in trasferta alla stazione di Napoli. Si è sfiorato il contatto quest'oggi in Corso Arnaldo Lucci tra tifosi del Napoli e i duecento del Verona che erano diretti allo Stadio San Paolo per la gara di campionato.

Arrivati in stazione, stando a quanto riferiscono fonti della locale questura, i tifosi scaligeri si accingevano a salire sugli autobus che li avrebbero condotti allo stadio, quando un gruppo di ultras del Napoli si è fatto strada lanciando fumogeni e cercando lo scontro con le forze dell'ordine. Alcuni agenti sono poi rimasti feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, i poliziotti sarebbero riusciti ad evitare la rissa caricando i tifosi azzurri e respingendoli. I tifosi del Verona sono poi riusciti a salire sugli autobus per lo stadio scortati mentre attraversavano piazza Garibaldi. Al momento la situazione è tornata sotto controllo e un elicottero presidia la zona. L'accesso a Napoli dei tifosi veronesi non è soggetto a Daspo, mentre si ricorda lo spiacevole episodio verificatosi a Verona quando, in prossimità della gara d'andata, alcuni tifosi partenopei devastarono un bar a Verona.