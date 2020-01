Inchiesta sulle "patenti facili", per chi le ha ottenute sono giorni di esami

Proseguono gli accertamenti sull'indagine che ha portato alla luce un sistema di illecite facilitazioni per ottenere la patente a Verona. L'inchiesta si è conclusa nell'agosto scorso e in questi giorni, come riporta L'Arena, si stanno svolgendo i controlli sui circa 60 automobilisti che si sospetta abbiano preso la patente pagando un extra per essere aiutati. Questi cittadini stanno rifacendo l'esame di guida per dimostrare la loro idoneità, ma sono stati chiamati anche in Procura per rispondere degli illeciti amministrativi a loro contestati.

Non ci dovrebbero essere, infatti, conseguenze penali per chi ha usufruito del sistema che illegalmente offriva "patenti facili". Conseguenze penali, invece, ci dovrebbero essere per coloro che il sistema lo hanno messo in piedi e per chi ha collaborato. I reati ipotizzati sono diversi, tra cui il falso ideologico, la truffa, la corruzione e l'abuso di ufficio. Al centro di tutto ci sarebbe un funzionario della Motorizzazione di Verona, il quale si sarebbe fatto pagare per rivelare ai candidati che avevano pagato le risposte esatte nei test scritti oppure per essere particolarmente indulgente con loro nelle prove pratiche. Ma da solo, il funzionario, non avrebbe potuto ottenere nulla, senza la collaborazione di alcuni titolari di scuole guida. Alcuni di questi titolari, inizialmente coinvolti nell'inchiesta, sono risultati completamente estranei ai fatti, mentre altri sono finiti in seguito sotto la lente della Procura.