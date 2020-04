Passeggia senza mascherina, con in tasca un coltello e della marijuana

Un equipaggio della sezione radiomobile dei carabinieri di Verona, nella serata di mercoledì, era impegnato nel controllo di persone e mezzi in circolazione nell'ambito delle misure volte a contenere la diffusione del virus Covid-19, quando, intorno alle 22.30 della zona di Veronetta, ha notato un ragazzo che passeggiava privo della mascherina.

Il 20enne, italiano e con piccoli precedenti di polizia alle spalle, una volta fermato ha dichiarato ai militari che doveva recarsi urgentemente in ospedale perché diabetico e bisognoso di insulina, rifiutando però l'intervento del 118 sul posto poiché «preferiva camminare». I militari hanno dunque ipotizzato che la sua potesse essere una scusa, così lo hanno perquisito trovando in suo possesso un coltello a serramanico e della marijuana per uso personale.

Il giovane è stato dunque denunciato per il possesso dell'arma bianca e segnalato al Prefetto quale assuntore quale assuntore di stupefacenti, oltre ad essere sanzionato con 280 euro di multa per non aver rispettato le disposizioni emesse per contrastare l'epidemia.

