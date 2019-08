Passaporti falsi per raggiungere Dublino: 3 persone arrestate al Catullo

In questo periodo di grande traffico di passeggeri, gli agenti della Polizia di Frontiera Aerea dell’aeroporto di Villafranca sono impegnati a garantire la sicurezza delle persone. Proprio durante una di queste attività, nel pomeriggio di giovedì, ha portato le forze dell'ordine a fermare tre cittadini cinesi, che stavano per imbarcarsi sul volo diretto a Dublino, nelle sale di imbarco dello scalo Valerio Catullo.

Alla richiesta dei documenti i tre, due donne ed un uomo (C.W. di anni 43, C.W di anni 24 e L.C. di anni 29), fingendosi dei turisti, hanno esibito passaporti di Taiwan che, sottoposti a verifica antifalsificazione, sono risultati contraffatti. Nello specifico, gli agenti hanno riscontrato che la pagina del documento contenente i dati anagrafici e la fotografia era stata sostituita.

I tre passeggeri hanno fatto intendere di arrivare da Napoli, città nella quale in effetti una delle due donne, già in precedenza, era stata fermata dagli agenti di Polizia aeroportuali poiché in possesso di documenti falsi. I risultati ottenuti dall'attività investigativa, hanno consentito di accertare che i tre cittadini erano giunti in Europa con dei visti regolari, ma la loro reale volontà era quella di raggiungere l’Irlanda, dove li attendeva un lavoro sicuro e dei parenti; non avendo, tuttavia, il visto richiesto per l’ingresso nel Paese, si erano procurati dei falsi passaporti di Taiwan.

Arrestati nella flagranza di reato di possesso di documenti falsi, i migranti sono comparsi venerdì mattina davanti al giudice che, dopo la convalida, ha condannato i tre alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione.

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Verona ha già avviato le pratiche per procedere all’espulsione.