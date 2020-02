Non fa in tempo ad arrivare in ospedale e partorisce il figlio sull'ambulanza

Nel caos di questi giorni dettato dagli allarmismi (a volte eccessivi) per il Coronavirus, c'è anche qualche lieta notizia.

Come ha riferito lo stesso 118, intorno alle ore 16 è stato chiamato all'intervento per un parto precipitoso che si stava verificando in un'abitazione di San Floriano, nel comune di San Pietro in Cariano. Il termine per il terzo figlio della donna era la fine di febbraio, ma il piccolo a quanto pare aveva parecchia fretta di venire al mondo, al punto che il parto si è di fatto concluso sull'ambulanza con la presenza di un medico: il piccolo venuto alla luce sarebbe in ottima salute ed è stato portato all'ospedale di Negrar insieme alla madre.