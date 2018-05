Partito il processo per gli scontri dei tifosi dell'Hellas Verona a Frosinone

È cominciato il processo che vede coinvolti 105 tifosi gialloblu per gli scontri avvenuti il 29 novembre 2015 con la tifoseria locale prima della partita tra Frosinone ed Hellas Verona. Altri due supporter saranno processati a luglio e per altri due tifosi minorenni è stato deciso il non luogo a procedere presso il tribunale minorile.

Per tutti e 107 i tifosi dell'Hellas l'accusa è di radunata sediziosa e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Mentre per l'accusa di rissa aggravata, sette supporter gialloblu, ritenuti responsabili degli scontri, hanno già svolto lavori socialmente utili per l'estinzione del reato.

La ricostruzione dei fatti è stata fornita dal dirigente della divisione anticrimine di Frosinone Gianfranco Simeone ed è stata riportata da Ciociaria Oggi. Simeone ha affermato di essersi recato in un bar di piazzale Europa dove sostavano i tifosi dell'Hellas. Tifosi che non avrebbero dovuto essere lì perché la zona designata per il filtraggio delle tifoserie ospiti a Frosinone è l'area ex Permaflex. La polizia si è dunque offerta di scortare i tifosi gialloblu arrivati in trasferta con un minivan fino all'ex Permaflex. I supporter dell'Hellas sono stati quindi accompagnati al loro mezzo su cui però non sono voluti salire. Nel frattempo un gruppo di tifosi del Frosinone è arrivato nel bar e a quel punto la situazione è sfuggita di mano. Gianfranco Simeone ha raccontato di aver visto i tifosi dell'Hellas marciare compatti verso il bar fino all'inevitabile scontro con i tifosi avversari. Scontri che sono stati sedati dall'intervento dei poliziotti della squadra mobile.