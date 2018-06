Parco S.Giacomo, arrestata con un etto di hashish nascosto sotto i vestiti

La Guardia di Finanza di Verona continua a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo. Nella serata di mercoledì 30 maggio i Baschi Verdi hanno arrestato una donna di nazionalità italiana, originaria di Verona, che aveva con sé oltre 100 grammi di hashish. Le pattuglie l'hanno notata nei pressi di Parco S. Giacomo a piedi e, alla vista dei militari in divisa, la donna ha assunto un atteggiamento sospetto. Gli operatori hanno così deciso di fermarla e sottoporla ad un controllo.

Il comportamento nervoso della donna ha fatto sorgere ulteriori dubbi ai militari. Dopo alcuni tentennamenti, lei ha consegnato ai finanzieri l'involucro contenente l'hashish che teneva nascosto sotto i vestiti. I Baschi Verdi hanno proseguito le operazioni di polizia perquisendo anche la casa della donna, dove erano nascosti 2.600 euro di provenienza ingiustificata, possibile provento dell'attività di spaccio.

Lo stupefacente è stato sequestrato e la donna è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti. In sede di udienza per direttissima, l'arresto è stato convalidato e la donna è stato posta ai domiciliari.