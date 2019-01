Al parco con eroina e cocaina, vede gli agenti e scappa: 35enne arrestato

Un 35enne tunisino, Hanhi Bassene, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato nel corso dell'operazione “Scuole Sicure”, che mira a contrastare lo spaccio di droga nelle vicinanze degli istituti scolastici, dopo essere stato sorpreso con circa 55 grammi di sostanze stupefacenti.

Erano le 15 di martedì, quando il nordafricano è stato intercettato dalle Volanti della Polizia di Stato durante un controllo nella zona di Parco San Nazaro: gli agenti lo hanno individuato mentre si nascondeva dietro le siepi adiacenti il sentiero pedonale che collega Scala 16 ottobre ai giardini e colto nel momento in cui gettava a terra un involucro di nylon per poi tentare la fuga.

Una volta raggiunto e fermato l'uomo, gli operatori di Polizia sono riusciti a recuperare la confezione abbandonata lungo la strada, al cui interno sono state rinvenute 47 dosi di eroina e 38 di cocaina, per un totale complessivo di 55,14 grammi di droga. La seguente perquisizione personale, ha permesso poi di trovare in possesso di Bassene circa 150 euro e un telefono, che si ipotizza venisse utilizzato per la vendita al dettaglio.

Arrestato, il 35enne è stato portato nel carcere di Montorio a disposizione dell’autorità giudiziaria e sabato mattina, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere in attesa del rinvio del processo.