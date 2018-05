Problemi di sicurezza. Il Comune mette i sigilli al parcheggio San Zeno

Il curatore fallimentare del Tribunale ha consegnato venerdì mattina all’assessore alla Viabilità Luca Zanotto le chiavi del parcheggio San Zeno, in piazza Corrubbio, che per questioni di sicurezza è stato chiuso.

Il parcheggio, infatti, presenta numerose criticità, verificate stamattina dallo stesso assessore. Da una prima analisi, che sarà approfondita dai tecnici degli uffici comunali, sono state rilevate infiltrazioni d’acqua in alcune pareti, corroso dalla ruggine l’impianto idrico antincendio, filtri dell’aria sporchi, assenza della centralina di comando/diagnostica delle lampade di emergenza, non funzionante il gruppo elettrogeno in caso di emergenza.

Già accertata in precedenza la mancanza di alcune indispensabili certificazioni, da quella sulla conformità impiantistica a quella per la prevenzione antincendi.

Contestualmente alla chiusura, è iniziata l’opera di sigillatura dell’ingresso carraio del park, attraverso il posizionamento di pannelli in legno che impediscono qualsiasi passaggio.

Un intervento per la sicurezza del garage ma anche del quartiere e dei suoi residenti, per evitare accessi abusivi nel multipiano dismesso, soprattutto nelle ore notturne.

“Tempo un paio di settimane e avremo un quadro più completo sullo stato dell’immobile – ha detto l’assessore Zanotto -, dopodiché valuteremo come intervenire. Nel frattempo sigilliamo il parcheggio, in risposta anche ai timori dei residenti e al rischio che l’area, se rimane aperta e incustodita, diventi meta di cattive frequentazioni”.