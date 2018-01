Parcheggi esauriti, multe, code, smog e proteste: è un Motor Bike Expo spumeggiante

Come previsto dalla prima mattina sono stati migliaia i visitatori che sono arrivati al Motor Bike Expo. Un vero record quello raggiunto oggi quando alle ore 9 era già esaurito il parcheggio P3 di viale del Lavoro dotato di 1.000 posti-auto, poco dopo sono andati esauriti anche i parcheggi Re Teodorico e alle 11.30 anche il Multipiano costringendo la polizia municipale a chiudere anche viale dell'Industria.

Forti rallentamenti si sono registrati da Verona Sud, il cui casello ha però assorbito bene l'elevato flusso veicolare, deviato anche verso Verona Nord e verso i parcheggi dello stadio dove hanno trovato posto altre auto. Solo nel turno mattutino si registrano ben 202 divieti di sosta effettuati dagli agenti. Da rilevare anche ulteriori rallentamenti nel pomeriggio per il deflusso verso il casello di Verona Sud.

Per l'ultima giornata, domenica, considerata l'indisponibilità dei parcheggi dello stadio per l'incontro casalingo dell'Hellas Verona, verranno messi a disposizione i parcheggi di Verona Mercato con accesso dalla Tangenziale Sud, tramite il nuovo svincolo del Bricoman.

La protesta del Comitato di Verona Sud

Quella di oggi non è stata l'unica giornata di passione per la viabilità cittadina a causa del Motor Bike Expo. Già ieri infatti si erano registrati incolonnamenti e addirittura un blocco pressoché totale della circolazione all'altezza della rotonda dell'Esselunga, come ben documentato dal video pubblicato su Facebook dal Comitato Verona Sud.

Gli stessi componenti del Comitato Verona Sud hanno duramente criticato l'operato dell'amministrazione comunale in merito, corredando il video di un commento dai toni molto polemici: