La segnalazione: si gioca Hellas - Foggia e allo Stadio scattano i parcheggi "creativi"

Poco dopo le 15 di oggi, una ragazza è rientrata a casa in auto con suo padre, dotato di permesso per disabili, ma in zona Stadio dove vive, durante la sfida Hellas Verona - Foggia (qui la cronaca e il tabellino finale), non solo i parcheggi normali erano esauriti, persino in mezzo alla strada, lungo la striscia divisoria tra le due carreggiate, in alcune zone del quartiere si erano formate file di auto posteggiate.

La giovane, dopo aver trovato il posto disabili sotto casa occupato da un'auto priva di permesso, ha deciso di girare il video inviatoci in Redazione, rivolgendo una semplice domanda: «Non ho voluto avvertire la polizia perché sapevo che finita la partita la cosa sarebbe rientrata, ma è davvero giusto tollerare tutto questo?».