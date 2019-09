Parcheggi "creativi", Benini denuncia: «Quartiere Stadio in delirio per Hellas - Milan»

«Il quartiere Stadio in delirio per Hellas - Milan. È impossibile transitare e uscire dai carrai. Per i disabili impossibile il transito sui marciapiedi perché occupati dalle auto». Lo dichiara su Facebook il consigliere comunale del Partito democratico veronese Federico Benini a corredo di una lunga serie di fotografie che ritraggono diversi veicoli parcheggiati in modo, diciamo così, piuttosto "creativo".

Lo stesso consigliere comunale riferisce inoltre di essersi rivolto nella serata di ieri ad un agente della polizia municipale per chiedere quali provvedimenti fossero stati presi al riguardo: «Parlo con un vigile e chiedo se hanno intenzione di fare multe. - racconta sempre sui social il consigliere Pd Federico Benini - Mi risponde che le stanno facendo. Io non ne vedo mezza».

La polemica non è ovviamente nuova, capita infatti non di rado che in occasione di partite molto sentite i parcheggi in zona stadio inizino a scarseggiare e diverse volte sono giunte segnalazioni dei lettori in merito a "parcheggi creativi" nell'area. Il consigliere Benini non manca poi di attaccare il primo cittadino scaligero e l'amministrazione sull'argomento: «Questa è la gestione del quartiere da parte del Comune. - afferma battagliero l'esponente dem - Sboarina vuole lo stadio nuovo con negozi e uffici 7 giorni su 7. Sboarina vuole uccidere il quartiere? Dovrà prima passare sul cadavere dei residenti».