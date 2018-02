Paratie pericolanti in viale delle Nazioni: traffico bloccato per l'intervento

Disagi al traffico nella mattinata di lunedì nella zona di Verona Sud, per un intervento dei vigili del fuoco scaligeri nel sottopasso di viale delle Nazioni.

Tre mezzi dei pompieri si sono diretti sul posto alle 8.30 circa per mettere in sicurezza la zona, dove erano presenti alcune paratie pericolanti: le operazioni sono durate circa fino alle 11.30 e hanno portato alla rimozione di alcune di queste.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale per regolare il traffico, viste le code e gli ingorghi che si sono creati dal casello autostradale fino a viale Piave, con rallentamenti registrati anche nelle vie limitrofe.

Alla fine una sola corsia del sottopasso è stata riaperta, quella conduce al centro cittadino.