Problemi in fase di atterraggio e il parapendio precipita: ferito in ospedale

Non sarebbe in pericolo di vita la persona portata in ospedale nella tarda mattinata di giovedì, dopo un incidente con il parapendio avvenuto sul Monte Belpo.

Stando alle prime informazioni, a causare l'episodio sarebbe stato un problema in fase di atterraggio, così poco prima dell 12.30, un elicottero del 118 si è diretto nella zona situata nel comune di San Zeno di Montagna, per caricare il ferito e trasportalo poi in codice giallo all'ospedale di borgo Trento.