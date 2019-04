Tragico incidente con il parapendio: un uomo precipita al suolo e muore

Un tragico incidente con il parapendio è costato la vita ad un uomo, nella mattinata di sabato.

Ancora da chiarire la dinamica del fatto, ma stando alle prime informazioni giunte, il mezzo di volo libero sarebbe precipitato intorno alle ore 12 in località Colonei, nel territorio di Caprino Veronese. Sul posto si sono diretti gli uomini del 118 con l'elisoccorso, ma per Stefano Lipreri, 56enne di Curtatone, non c'è stato niente da fare.