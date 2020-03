«Sono positivo al coronavirus», semina panico al supermercato. Arrestato

Ieri pomeriggio, 15 marzo, i carabinieri di Vigasio hanno arrestato un cittadino italiano, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'arrestato è un uomo classe '65 e le iniziali del suo nome sono M.M..

Durante un servizio perlustrativo, i militari dell'Arma sono intervenuti all'Eurospin di via Trevenzuolo, dove il personale della protezione civile aveva segnalato la presenza di un uomo in stato di agitazione, poi identificato in M.M.. L'uomo aveva seminato il panico tra i clienti del supermercato, dichiarando di essere positivo al coronavirus.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno tranquillizzato i presenti, nonostante M.M. li spingesse più volte. Bloccato definitivamente, l'uomo è stato arrestato e accompagnato nella caserma di Villafranca per gli atti di rito e il foto-segnalamento.

I carabinieri hanno poi richiesto l'aiuto di personale medico per verificare se M.M. fosse davvero positivo al coronavirus. Il test sull'uomo è risultato negativo e così l'arrestato è stato anche denunciato per procurato allarme.

Al termine delle procedure, per M.M. sono stati disposti gli arresti domiciliari e quindi l'uomo è stato riportato a casa.

Questa mattina, si è tunuto la direttissima e l'autorità giudiziaria veronese ha convalidato l'arresto.