Nella notte un panettiere si amputa le dita in un incidente sul lavoro

Un brutto infortunio sul lavoro si è verificato nella notte tra domenica e lunedì in un pastificio di Ca' degli Oppi, situato in via Croce.

Un 60enne italiano, F.O., infatti ha subito l'amputazione di alcune dita della mano destra mentre lavorava su un'impastarice, intorno alle 2.30. Il cottolare dell'attività è stato soccorso dall'automedica e dell'ambulanza del 118, che l'hanno trasportato all'ospedale di borgo Roma per essere sottoposto ad intervento chirurgico: fortunatamente non si trova in pericolo d vita.

Sono intervenuti sul posto anche i carabinieri della stazione di Oppeano e il personale dello SPISAL di Bovolone