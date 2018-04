Palù, terminati i lavori di Acque Veronesi per adeguare la rete fognaria

Sono una quarantina gli abitanti di Palù che finalmente saranno allacciati alla rete fognaria grazie all'intervento di Acque Veronesi da poco terminato. La società consortile ha concluso un'importante serie di lavori finalizzati all'adeguamento e all'estensione delle infrastrutture fognarie e depurative del paese della pianura veronese.

Il cantiere, iniziato nel settembre 2017, ha consentito la realizzazione di una nuova fognatura nera con funzionamento a gravità in via Traversa Belledonne. La rete mista già esistente sarà quindi utilizzata solamente per lo smaltimento delle acque piovane. La nuova condotta andrà a risolvere i problemi legati al sovraccarico a cui erano sottoposte le infrastrutture originarie e alle criticità derivanti dall'usura e dal sottodimensionamento delle reti. Via Traversa Belledonne era infatti dotata di fognatura di tipo misto e la rete non era più adeguata alle nuove esigenze urbanistiche della zona.