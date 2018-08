Arrestato, era già stato allontanato dalla famiglia: padre perseguita il figlio

In passato era già stato protagonista di episodi di minacce e condotte persecutorie nei confronti del figlio minore, che lo avevano visto destinatario della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, e nella notte del 26 agosto i carabinieri della stazione di Bussolengo lo hanno tratto in arresto.

G.S., 41enne del paese, infatti non sembra essersi ravveduto. Secondo quanto riferito dall'Arma, sarebbe stato sorpreso nuovamente nei presso dell’abitazione dove vive il figlio con la madre, provocando in loro una forte sensazione d'ansia e di timore. Sul posto si sono diretti immediatamente i militari, così da scongiurare qualsiasi possibilità che la situazione degenerasse, e lo hanno arrestato per il reato di atti persecutori: trattenuto nelle camere di sicurezza fino a lunedì mattina, G.S. è stato condotto davanti al giudice del Tribunale di Verona, che ha convalidato il provvedimento e disposto per lui l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.