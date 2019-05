Padre e figlio litigano e vengono alle mani: portato in ospedale il genitore

Una violenta lite in famiglia è esplosa nella serata di martedì 21 maggio a Pizzoletta, costringendo all'intervento i carabinieri della Compagnia di Villafranca.

Stando ai primi accertamenti eseguiti e riferiti dagli uomini dell'Arma, all'interno di un'abitazione è scoppiato un furioso litigio, pare per futili motivi, tra padre e figlio, probabilmente entrambi sotto effetto di sostanze alcoliche.

I due sarebbero venuti alle mani e ad avere la peggio è stato il genitore, ripetutamente colpito dal rampollo: sono quindi intervenuti anche i sanitari del 118 per trasportarlo al pronto soccorso di Villafranca, dove l'uomo si troverebbe sotto osservazione.