Tenta il suicidio dopo aver accoltellato a morte il padre a Veronetta

Una vicenda i cui contorni restano esattamente ancora da definire, ma che ha tutta l'aria di essere un vero e proprio dramma familiare. Nella mattinata di oggi, venerdì 22 novembre, a Verona, un uomo classe '70 avrebbe ferito a morte alla schiena con un coltello il proprio padre, il quale sarebbe un 80enne originario di Bolzano.

Inizialmente, si era diffusa la notizia che la vittima avesse problemi motori, ma pare che l'anziano fosse sì malato ma non costretto sulla carrozzina e sarebbe stato in grado di camminare e guidare.



(L'ingresso della palazzina dove è avvenuto l'omicidio)

L'episodio dovrebbe essere avvenuto intorno alle 8.30, nei pressi di via San Nazaro, in zona Veronetta. L'accoltellamento si sarebbe verificato in casa, vicino al bagno. Lo avrebbe scoperto la domestica che avrebbe poi raggiunto i vicini per allertare il 113. Nel frattempo, il figlio avrebbe cercato a sua volta di togliersi la vita, in cucina, sempre ferendosi con dei coltelli. L'uomo però non ci sarebbe riuscito e sarebbe stato poi accompagnato al pronto soccorso, piantonato dagli agenti della polizia.



(Poliziotti all'ingresso della palazzina)

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato con gli agenti della Mobile e della Scientifica per i rilievi, mentre la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.

Il movente del delitto al momento è ignoto. La famiglia pare fosse benestante e quindi sembra siano da escludere motivazioni economiche dietro questo delitto. La moglie della vittima e madre dell'uomo indagato per omicidio era deceduta da una e questo potrebbe aver creato una situazione emotiva difficile in famiglia. Padre e figlio, poi, sembra che stessero discutendo questa mattina, prima del delitto.



(Il collegamento coperto tra la strada e l'ingresso dell'abitazione)