Ospedale Orlandi, anche il M5S di Pescantina contro la proposta di modifica

Anche il M5S di Pescantina interviene nel dibattito sulla programmazione sanitaria prevista per l'ospedale Orlandi di Bussolengo. E lo fa con i suo consigliere comunale Samuele Baietta.

Sul futuro del nosocomio si deciderà nei prossimi giorni in Regione, dopo il primo via libera dato dalla giunta alla proposta di modifica delle schede ospaliere dell'Orlandi e del Magalini di Villafranca. Modifiche che porteranno ad una specializzazione dell'ospedale di Bussolengo in campo riabilitativo, mentre la struttura di Villafranca di prossima apertura sarà per acuti. Una direzione presa dai sindaci dell'area ex Ulss 22, compreso dunque anche il sindaco di Pescantina Luigi Cadura.

Siamo stupefatti nel renderci conto che un sindaco, rappresentante di tutti i cittadini, non abbia nemmeno discusso in consiglio comunale la posizione da prendere durante la riunione del comitato dei sindaci - scrive Baietta a nome dei 5 Stelle di Pescantina - Ha firmato una modifica che di fatto toglie un ospedale per acuti situato nel paese a noi confinante. Stiamo ancora aspettando la discussione della mozione con cui chiediamo che il sindaco Cadura si faccia portavoce in Regione Veneto affinché venga abbandonato l'attuale piano di riorganizzazione dell'Orlandi e venga avviato il percorso inverso con il conseguente ripristino dei reparti in via di dismissione.

Una richiesta da tempo portata avanti anche dal comitato per la salvaguardia dell'Orlandi, prima attivo in maniera informale e ora strutturatosi formalmente con Adriana Meneghini Frost come presidente e Chiara Corsini come vice. Il comitato intende anche fare chiarezza sulle pagine Facebook che lo rappresentano. La pagina ufficiale è Comitato per la salvaguardia dell'ospedale Orlandi, mentre la pagina Cittadini per la salvaguardia dell'Orlandi non è in alcun modo collegata al comitato.