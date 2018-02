Ospedale di Malcesine, Bassi: "La Regione chiarisca le sue intenzioni"

Il consigliere regionale Andrea Bassi del Centro Destra Veneto da oltre un anno e mezzo attende risposta ad una sua interrogazione con cui si chiedeva conto "di che fine avessero fatto i 3.162.000 euro deliberati dal direttore generale Alessandro Dall'Ora, per gli interventi sulla struttura di Malcesine per tre tipologie di interventi: adeguamento anti-incendio, sostituzione dei serramenti e sistemazione impianto gas medicali - scrive Bassi - Quel progetto, infatti, venne poi sospeso e ritirato al ribasso dal nuovo direttore generale Pietro Girardi che finanziò i lavori conclusi poco fa per soli 860.000 euro".

Bassi ha poi aggiunto alcune mancanze segnalate all'interno della struttura.

Non sono stati messi in sicurezza i bagni e, nei due ambulatori, sono ancora presenti lettini di legno fissi appartenenti ad un'altra era che rendono un'agonia per medici, personale infermieristico e pazienti anche una semplice salita sugli stessi per una visita - ha detto il consigliere regionale - Nel reparto piscina non sono stati sostituiti seggiolini e maniglioni che giacciono ingialliti ed arrugginiti. Nel Padiglione B non ci sono porte automatiche e non sono stati riparati o sostituiti macchinari rotti o vetusti.