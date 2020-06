Bimba di 9 mesi muore dopo essere stata dimessa dall'ospedale: accertamenti in corso

Degli accertamenti sarebbero in corso per stabilire le cause esatte della morte di una bambina di soli 9 mesi, originaria del Comune di Bergantino nella provincia di Rovigo, deceduta dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Legnago nel Veronese. A riferire la notizia è l'Ansa che spiega come i genitori della piccola avrebbero giusto ieri, sabato 6 giugno, portato la figlia al pronto soccorso di Legnago.

In seguito la bambina sarebbe stata dimessa e fatta rientrare a casa, ma le sue condizioni si sarebbero aggravate e sarebbe quindi intervenuto il 118. Al momento sarebbero quindi in corso delle verifiche circa quanto avvenuto, dopo che i carabinieri della compagnia di Castelmassa, giunti sul posto, avrebbero avvertito la procura della Repubblica di Treviso.