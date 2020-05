Via libera a circoli culturali, baite alpini e parchi divertimento: ma quando riapre Gardaland?

Da lunedì 25 maggio sono possibili nuove aperture per effetto dell’ordinanza regionale numero 50, firmata dal governatore Luca Zaia ed entrata in vigore appunto da ieri. Circoli culturali, ricreativi e centri di aggregazione possono infatti riaprire, così come anche le baite degli alpini. Stando a quanto previsto dall’ordinanza regionale, da ieri mattina possono tornare in funzione anche i parchi tematici e di divertimento, le giostre e gli spettacoli viaggianti, come i circhi. Riprende anche l’attività delle guide turistiche, che, dopo mesi di stop, potranno iniziare a lavorare con il turismo locale e di prossimità, in attesa della riapertura delle frontiere.

Scarica l'ordinanza regionale numero 50 della Regione Veneto

«Sul nostro territorio sono numerosi i luoghi di aggregazione che aspettavano il via per poter riaprire, tornando ad offrire quel servizio sociale e culturale per cui sono nati. - ha spiegato il sindaco Sboarina - Penso ad esempio alle baite degli Alpini. Ovviamente al loro interno dovranno essere rispettare le norme che prevedono l’uso della mascherina e il distanziamento sociale, così come le linee guida per la somministrazione di bevande e alimenti. Allo stesso tempo è importante che possano riaprire i parchi divertimento, la nostra provincia vanta i più belli d’Italia, e possono tornare a lavorare le guide. Stiamo ultimando progetti che coinvolgeranno i veronesi e i turisti di prossimità, affinchè la nostra città sia riscoperta proprio dai suoi residenti e da quanti vivono nelle vicinanze».

Tra i parchi divertimento presenti nella provincia scaligera dove fervono i preparativi, mentre qualcuno purtroppo ha annunciato la non riapertura, si possono senz'altro ricordare Movieland o anche lo stesso Gardaland che, soprattutto d'estate, è abituato ad accogliere ogni anno innumerevoli visitatori e turisti da tutto il mondo. Già lo scorso 22 aprile il parco divertimenti più famoso d'Italia aveva fatto sapere di avere un «piano per la riapertura in sicurezza», e ad oggi la domanda «quando riapre Gardaland?» si fa dunque giustamente ancora più incalzante. Per ora le uniche informazioni disponibili al riguardo sono quelle che il parco divertimenti ha affidato al proprio sito web ufficiale, dove si legge quanto segue:

«Continuiamo a lavorare per essere pronti ad inaugurare la nuova stagione in totale sicurezza nel mese di giugno! Comunicheremo quanto prima la data di apertura di Gardaland Resort e tutte le misure di sicurezza su gardaland.it. Ti anticipiamo che per garantirti una giornata divertente, spensierata ma soprattutto sicura, il Parco aprirà a numero chiuso e dovrai prenotare la tua visita».

Di fatto, dunque, pur essendo già possibile da ieri, lunedì 25 maggio, per effetto dell'ordinanza regionale numero 50 firmata dal governatore Zaia, la riapertura del parco divertimenti di Gardaland non pare avverrà prima del mese di giugno. Di seguito riportiamo il protocollo, contenuto nell'allegato 1 del provvedimento firmato dal presidente del Veneto, che raccoglie tutte le misure di sicurezza da rispettare all'interno dei parchi tematici e di divertimento.

Scarica l'allegato 1 dell'ordinanza Regione Veneto numero 50

«Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.