Nuova ordinanza del sindaco di Verona contro movida e assembramenti: il testo completo

Come annunciato dal sindaco di Verona nelle scorse ore, il primo cittadino scaligero Federico Sboarina, a fronte degli assembramenti verificatisi in piazza delle Erbe in città la sera di venerdì 22 maggio, ha emanato una nuova ordinanza, la numero 43, che prevede nel dettaglio quanto segue:

«1) il divieto a chiunque di consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all’interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati, oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi; 2) il mancato rispetto delle misure di cui al punto 1) disposte con il presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, come previsto dall’art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19».

L'ordinanza sindacale numero 43 è già in vigore da oggi, sabato 22 maggio, e lo sarà fino al prossimo 2 giugno, salvo eventuali proroghe o ulteriori provvedimenti.

Scarica la nuova ordinanza del sindaco di Verona Federico Sboarina

Il post Facebook del sindaco di Verona

Allegati