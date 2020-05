Servizi per l'infanzia, via a giugno. Prima riaprono i parchi divertimento

Annunciata questa mattina, 23 maggio, nel quotidiano aggiornamento sull'emergenza coronavirus, è stata firmata nel pomeriggio da Luca Zaia e pubblicata l'ordinanza regionale numero 50. Il provvedimento ha come titolo «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori disposizioni» ed è stato pubblicata nel bollettino ufficiale regionale numero 77.

In allegato all'ordinanza ci sono due documenti: il primo contiene le rinnovate linee guida per la riapertura di numerose attività economiche, mentre nel secondo ci sono altre linee guida valide a livello nazionale per alcune categorie. Nel testo dell'ordinanza sono indicate le date di ripartenza di quelle attività che ancora sono chiuse a causa del coronavirus e, per ogni attività, viene indicato l'allegato da consultare per conoscere le disposizioni minime per la riapertura.

La prima data indicata per la ripartenza è quella di lunedì prossimo, 25 maggio. Da quel giorno potranno riprendere la loro attività tutti i tipi di noleggio pubblico e privato, tutti i tipi di formazione professionale, le guide turistiche, le professioni della montagna e gli informatori scientifici del farmaco. Via i sigilli poi dalle aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico, compresi quelli di esercizi commerciali e di strutture ricettive. Per queste attività sono previste delle specifiche linee guida, che magari non subito attuabili da tutte le amministrazioni comunali e quindi viene concesso ai Comuni di posticipare l'aperture di queste strutture. Possono riaprire da lunedi anche i circoli culturali, i centri sociali, i luoghi di ritrovo di associazioni culturali e tanti altri centri di aggregazione come ad esempio le università del tempo libero. Ma soprattutto potranno riaprire i parchi tematici e di divertimento, come Gardaland o il Caneva World.

L'altra data indicata è quella dell'1 giugno, giorno in cui è prevista la ripartenza dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. La fascia di età per questi servizi va dagli 0 ai 17 anni, ma sono ancora in fase di validazione a livello nazionale le linee guida per i servizi specifici per la fascia di età 0-3 anni.

Per cinema, spettacoli con pubblico dal vivo, attività dei centri termali e centri benessere, discoteche, sagre e fiere non sono ancora pronte delle linee guida e quindi la riapertura di queste attività sarà regolata da una successiva ordinanza regionale.

Allegati