In Veneto riapre quasi tutto, l'ordinanza firmata dal presidente Luca Zaia

Il presidente del Veneto Luca Zaia non ha avuto nessuna brutta sorpresa dal decreto che il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato oggi, 17 maggio, e che entrerà in vigore da domani. E così da domani entreranno in vigore anche le misure contenute dall'ordinanza regionale che Zaia ha presentato questa mattina e che ha firmato dopo la lettura del dpcm di Conte.

